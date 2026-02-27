Димчо Ненов: Влизаме в серия от тежки мачове

Утре Нефтохимик (Бургас) приема едноименния тим на Несебър. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Влизаме в серия от тежки мачове – Несебър, Марица (Пловдив) и Спартак (Пловдив). В тях ще се види до какво ниво сме достигнали. Въпросните двубои са колкото трудни, толкова и полезни. Младите ни футболисти ще добият ценен опит. Очаквам да покажат най-доброто от себе си. Започваме срещу лидера. Мачът е и дерби. В тях всичко е възможно. Трябва да изиграем 90-те минути концентрирано, според възможностите си. Всеки има шансове за успех“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.

Снимка: ofcnesebar.com