  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  Димчо Ненов: Влизаме в серия от тежки мачове

  • 27 фев 2026 | 11:08
  • 170
  • 0
Утре Нефтохимик (Бургас) приема едноименния тим на Несебър. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Влизаме в серия от тежки мачове – Несебър, Марица (Пловдив) и Спартак (Пловдив). В тях ще се види до какво ниво сме достигнали. Въпросните двубои са колкото трудни, толкова и полезни. Младите ни футболисти ще добият ценен опит. Очаквам да покажат най-доброто от себе си. Започваме срещу лидера. Мачът е и дерби. В тях всичко е възможно. Трябва да изиграем 90-те минути концентрирано, според възможностите си. Всеки има шансове за успех“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.   

Снимка: ofcnesebar.com

