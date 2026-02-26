Даниил Медведев и Феликс Оже-Алиасим ще играят един срещу друг на полуфиналите в Дубай

Водачът в основната схема Феликс Оже-Алиасим (Канада) и шампионът за 2023 година Даниил Медведев (Русия) ще играят на полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Дубай (ОАЕ) от сериите АТП 500 с награден фонд 3.3 милиона долара.

Оже-Алиасим победи Иржи Лехечка (Чехия) с 6:3, 7:6(2) и се класира за третия си пореден полуфинал. След като вдигна трофея в Монпелие и завърши втори в Ротердам, Оже-Алиасим вече има баланс от 11-1 този месец и е само на две победи от място на финала и реванш за загубата от Стефанос Циципас в спора за трофея в Дубай миналата година.

Състезавайки се за първи път като първи поставен на турнир над ниво АТП 250, 25-годишният тенисист не показва почти никакви признаци на нервност. Той все още не е загубил сет в три мача тази седмица.

На полуфиналите Оже-Алиасим ще се изправи срещу третия поставен и шампион от 2023-а Даниил Медведев, който води със 7-2 в серията по между им.

„Имаме много различни стилове на игра. Ще видим кой ще се справи по-добре с плана на игра. Той ме е побеждавал . . . Отне ми седем или осем пъти, преди аз да го победя“, каза Оже-Алиасим, който имаше резултат 0-7 срещу Медведев между 2018 и 2024 година.

Медведев спечели убедително на четвъртфиналите с 6:2, 6:1 срещу Дженсън Бруксби (САЩ), осигурявайки си трети полуфинал в Дубай в последните си четири участия в турнира. Той започна 2026-а с титла в Бризбейн и в момента изостава от номер 10 Александър Бублик само с 345 точки в ранглистата.

Руснакът Андрей Рубльов продължи впечатляващия си рекорд в Дубай, след като елиминира Артюр Риндеркнех (Франция) с 6:2, 6:4 и се класира за петия си полуфинал на турнира.

Рубльов, който вдигна трофея през 2022-а и след това достигна до финала през 2023-а ще се изправи в спор за място на финала срещу Талон Грикспоор (Нидерландия), който надделя над шестия поставен Якуб Меншик (Чехия) с 6:3, 3:6, 6:2.