Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Нестеров загуби на 1/4-финалите на двойки в Лугано

Нестеров загуби на 1/4-финалите на двойки в Лугано

  • 26 фев 2026 | 20:04
  • 297
  • 0
Нестеров загуби на 1/4-финалите на двойки в Лугано

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров допусна поражение на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75“ в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът и Олександър Овчаренко (Украйна) загубиха от Мирза Башич и Нерман Фатич (Босна и Херцеговина) с 6:7(4), 5:7 за 83 минути.

В първия сет нямаше пробиви, а в тайбрека Башич и Фатич поведоха с 5:3 и след 7:4 взеха аванс в резултата. Във втората част Нестеров и Овчаренко загубиха подаването си в 12-ия гейм и отпаднаха от надпреварата.

Следвай ни:

Още от Тенис

WTA турнирът в Остин вече си има "стая на гнева"

WTA турнирът в Остин вече си има "стая на гнева"

  • 26 фев 2026 | 13:29
  • 499
  • 0
Пьотр Нестеров достигна четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Луган

Пьотр Нестеров достигна четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Луган

  • 26 фев 2026 | 12:42
  • 259
  • 0
Анас Маздрашки се класира убедително за 1/4-финалите в Шарм ел Шейх

Анас Маздрашки се класира убедително за 1/4-финалите в Шарм ел Шейх

  • 26 фев 2026 | 12:07
  • 776
  • 0
България ще играе на турнир в Босна и Херцеговина за "Били Джийн Кинг къп"

България ще играе на турнир в Босна и Херцеговина за "Били Джийн Кинг къп"

  • 26 фев 2026 | 11:55
  • 997
  • 0
Александър Василев загуби от водача в схемата в Анталия

Александър Василев загуби от водача в схемата в Анталия

  • 26 фев 2026 | 11:53
  • 470
  • 0
Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

Водачът в схемата Александър Зверев отпадна в Акапулко

  • 26 фев 2026 | 09:49
  • 1102
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ференцварош 2:0 Лудогорец, пореден съдийски подарък към "Фради" и два пропуска на "орлите"

Ференцварош 2:0 Лудогорец, пореден съдийски подарък към "Фради" и два пропуска на "орлите"

  • 26 фев 2026 | 21:17
  • 22427
  • 229
Лига Европа: играят се първите реванши, не зачетоха гол на Щутгарт

Лига Европа: играят се първите реванши, не зачетоха гол на Щутгарт

  • 26 фев 2026 | 21:03
  • 14879
  • 0
Лига на конференциите: Ягелония шокира Фиорентина

Лига на конференциите: Ягелония шокира Фиорентина

  • 26 фев 2026 | 21:02
  • 6202
  • 0
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 17994
  • 101
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 46283
  • 43
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 54190
  • 39