Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Миньор се похвали с американец

Миньор се похвали с американец

  • 27 фев 2026 | 05:42
  • 467
  • 0
Миньор се похвали с американец

Баскетболният Миньор 2015 (Перник) привлече в състава си американския гард Остин Прайс, съобщиха от клуба.

"191-сантиметровият баскетболист е роден на 16 септември 1995 година във Фармингтън Хилс, щата Мичиган. Той разполага със солиден международен опит, натрупан в няколко европейски първенства.

През настоящия сезон Прайс започва в Република Северна Македония с тима на Пелистер. Преди това изкарва три последователни сезона в нидерландския Ден Бош, а също така има по един сезон в първенствата на Израел и Белгия.

Американецът е добре познат и на българската публика. През сезон 2019/2020 той носи екипа на Берое Стара Загора, където в 24 мача записва средно по 15.9 точки, 5.1 борби и 2.8 асистенции", написаха от перничани на страницата си във Facebook.

Преди ден от пернишкия тим обявиха раздялата с черногореца Филип Бакич.

Миньор се раздели с гард
Миньор се раздели с гард
Следвай ни:

Още от Баскетбол

Шест мача сложиха край на още един кръг от Евролигата

Шест мача сложиха край на още един кръг от Евролигата

  • 26 фев 2026 | 23:42
  • 2322
  • 0
Бащата на братята Бол напомни за себе си с ново дръзко изказване

Бащата на братята Бол напомни за себе си с ново дръзко изказване

  • 26 фев 2026 | 17:20
  • 748
  • 0
Ето какъв е верният отговор в играта на Sportal.bg

Ето какъв е верният отговор в играта на Sportal.bg

  • 26 фев 2026 | 16:44
  • 559
  • 0
Ховентут обяви трансфера на Джабари Паркър

Ховентут обяви трансфера на Джабари Паркър

  • 26 фев 2026 | 16:38
  • 716
  • 0
Разкриха истинската причина Кайри Ървинг да си тръгне от Кливланд

Разкриха истинската причина Кайри Ървинг да си тръгне от Кливланд

  • 26 фев 2026 | 16:08
  • 965
  • 0
В София се проведе важен форум на ФИБА

В София се проведе важен форум на ФИБА

  • 26 фев 2026 | 15:07
  • 1012
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

  • 26 фев 2026 | 21:44
  • 68206
  • 548
Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 00:33
  • 39408
  • 2
Лудогорец отново на българска земя

Лудогорец отново на българска земя

  • 27 фев 2026 | 02:12
  • 6430
  • 8
Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

  • 26 фев 2026 | 22:33
  • 27392
  • 20
Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

Плейофите в ЛК приключиха с нови осем вълнуващи мача

  • 27 фев 2026 | 00:06
  • 20467
  • 0
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 26490
  • 151