Миньор се похвали с американец

Баскетболният Миньор 2015 (Перник) привлече в състава си американския гард Остин Прайс, съобщиха от клуба.

"191-сантиметровият баскетболист е роден на 16 септември 1995 година във Фармингтън Хилс, щата Мичиган. Той разполага със солиден международен опит, натрупан в няколко европейски първенства.

През настоящия сезон Прайс започва в Република Северна Македония с тима на Пелистер. Преди това изкарва три последователни сезона в нидерландския Ден Бош, а също така има по един сезон в първенствата на Израел и Белгия.

Американецът е добре познат и на българската публика. През сезон 2019/2020 той носи екипа на Берое Стара Загора, където в 24 мача записва средно по 15.9 точки, 5.1 борби и 2.8 асистенции", написаха от перничани на страницата си във Facebook.

Преди ден от пернишкия тим обявиха раздялата с черногореца Филип Бакич.

