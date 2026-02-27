Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Продадоха картичка на Стеф Къри за повече от 100 хиляди долара

Продадоха картичка на Стеф Къри за повече от 100 хиляди долара

  • 27 фев 2026 | 07:38
  • 432
  • 0
Продадоха картичка на Стеф Къри за повече от 100 хиляди долара

Колекционерска картичка Panini от 2013 г. с автограф от известния баскетболист Стефън Къри беше продадена за рекордните 120 000 долара. Картата е била продадена за последно в Goldin през октомври 2023 г. почти десет пъти по-малко - 14 667 долара.

В настоящия сезон на НБА на САЩ и Канада Къри към момента изигра общо 39 мача към момента, в които има като е записа средно по 27,2 точки, 4,8 асистенции и 3,5 борби, прекарвайки 31,3 минути на игрището.

Към момента Къри в момента е контузен и няма да се завърне на паркета не по-рано от месец март.

СНИМКА: https://www.championat.com

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Шест мача сложиха край на още един кръг от Евролигата

Шест мача сложиха край на още един кръг от Евролигата

  • 26 фев 2026 | 23:42
  • 2634
  • 0
Бащата на братята Бол напомни за себе си с ново дръзко изказване

Бащата на братята Бол напомни за себе си с ново дръзко изказване

  • 26 фев 2026 | 17:20
  • 790
  • 0
Ето какъв е верният отговор в играта на Sportal.bg

Ето какъв е верният отговор в играта на Sportal.bg

  • 26 фев 2026 | 16:44
  • 587
  • 0
Ховентут обяви трансфера на Джабари Паркър

Ховентут обяви трансфера на Джабари Паркър

  • 26 фев 2026 | 16:38
  • 741
  • 0
Разкриха истинската причина Кайри Ървинг да си тръгне от Кливланд

Разкриха истинската причина Кайри Ървинг да си тръгне от Кливланд

  • 26 фев 2026 | 16:08
  • 1026
  • 0
В София се проведе важен форум на ФИБА

В София се проведе важен форум на ФИБА

  • 26 фев 2026 | 15:07
  • 1032
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

  • 26 фев 2026 | 21:44
  • 75730
  • 573
Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 00:33
  • 45779
  • 2
Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

  • 26 фев 2026 | 22:33
  • 37173
  • 30
Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 2501
  • 1
Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

  • 27 фев 2026 | 07:24
  • 831
  • 7
Арда и Спартак (Варна) откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Спартак (Варна) откриват кръга със сблъсък в Кърджали

  • 27 фев 2026 | 07:12
  • 1079
  • 3