Борислава Христова и Атинайкос с голяма победа в Европа!

Националката Борислава Христова и гръцкият й клубен тим Атинайкос се наложиха над френския Вилньов д'Аск с 69:56 (21:19, 13:13, 19:12, 16:12) като домакини в първата среща от полуфиналния сблъсък между двата отбора в баскетболния турнир Еврокъп при жените. Реваншът предстои на 4 март във Франция.

Христова реализира 4 точки, 4 борби и 4 асистенции за 18 минути на терена.

Гостите взеха леко предимство в началото на срещата на гръцка земя, но Атинайкос обърна в края на първата четвърт за 21:19. Постепенно преднината на домакините достигна 11 точки при 34:23 в средата на втория период, но в оставащото време от първото полувреме баскетболистките на Атинайкос не отбелязаха нито един кош, а френският състав реализира 9 точки, за да съкрати дистанцията до 32:34 на почивката.

Домакините задържаха инициативата в третата част и увеличиха аванса си до 14 точки при 49:35 след шест минути игра от второто полувреме. Вилньов д'Аск обаче пак успя да намали изоставането си под 10 точки и преди последните десет минути резултатът бе 53:44. До края Атинайкос не изпусна водачеството, а най-голямата разлика бе 15 точки при 65:50 при оставащи пет минути.

От съотборничките на Борислава Христова най-резултатна беше Алексис Принс, която завърши с 16 точки, 3 борби и 2 асистенции.

Следващият двубой на Атинайкос ще бъде на 1 март - домакинство срещу Анортозис Волу в шампионата на Гърция.



СНИМКА: https://www.athinaikoswbc.gr