Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Миньор 2015 се раздели с черногореца Филип Бакич

Миньор 2015 се раздели с черногореца Филип Бакич

  • 25 фев 2026 | 11:19
  • 83
  • 0
Миньор 2015 се раздели с черногореца Филип Бакич

Баскетболният Миньор 2015 (Перник) се раздели с черногорския гард Филип Бакич.

"В 22 мача с жълто-черния екип Бакич записа средно по 8.9 точки, 2.2 борби и 2.1 асистенции.

Благодарим му за професионализма и доброто отношение, което проявяваше към всички в клуба.

Пожелаваме му много успехи в бъдеще", написаха от пернишкия клуб в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

През миналата седмица Миньор 2015 участва на четвъртфиналите в турнира за Купата на България при мъжете, но загуби от носителя на трофея Черно море Тича.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 25 фев 2026 | 09:08
  • 437
  • 0
Дежонте Мъри е готов да се завърне в игра след повече от година отсъствие

Дежонте Мъри е готов да се завърне в игра след повече от година отсъствие

  • 24 фев 2026 | 16:24
  • 641
  • 0
Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

  • 24 фев 2026 | 16:19
  • 1128
  • 1
Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

  • 24 фев 2026 | 16:13
  • 1026
  • 0
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 25995
  • 41
Ново правило създава хаос в НБА, жертви могат да бъдат и Йокич, и Дончич

Ново правило създава хаос в НБА, жертви могат да бъдат и Йокич, и Дончич

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 1953
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 4540
  • 8
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 4770
  • 9
Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

  • 25 фев 2026 | 07:24
  • 4214
  • 10
Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

  • 25 фев 2026 | 07:01
  • 5243
  • 6
Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

  • 24 фев 2026 | 23:51
  • 44443
  • 83
Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 65780
  • 6