Миньор 2015 се раздели с черногореца Филип Бакич

Баскетболният Миньор 2015 (Перник) се раздели с черногорския гард Филип Бакич.

"В 22 мача с жълто-черния екип Бакич записа средно по 8.9 точки, 2.2 борби и 2.1 асистенции.

Благодарим му за професионализма и доброто отношение, което проявяваше към всички в клуба.

Пожелаваме му много успехи в бъдеще", написаха от пернишкия клуб в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

През миналата седмица Миньор 2015 участва на четвъртфиналите в турнира за Купата на България при мъжете, но загуби от носителя на трофея Черно море Тича.