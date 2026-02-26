Самсунспор срази още веднъж Шкендия и чака 1/8-финалите

Самсунспор си осигури място в 1/8-финалите в Лига на конференциите след комфортен успех с 4:0 над Шкендия. Турският тим спечели и първата среща преди седмица с 1:0. И четирите попадения в днешния ден паднаха след почивката, когато точни бяха Оливие Нчам (53’), Мариус Муандилманджи (70’, 79’) и Шериф Ндиайе (71’).

Именно поради своето изоставане, съседите от Северна Македония изиграха по-активна първа част в търсене на така нужното попадение, което да изравни общия резултат и да даде повече самочувствие на тима, но им липсваше качество в последната третина. От своя страна изненадващо домакините не показаха нищо по-качествено в своето представяне и едва в края на първата част стигнаха до някои половинчати ситуации.

След почивката всичко бързо се промени, а сякаш преобразените футболисти на Самсунспор стигнаха до цели четири попадения. Те до голяма степен бяха успокоени още в първите минути, когато се стигна до дузпа, реализирана от Нчам. Последваха две бързи попадения в рамките на две минути на централния нападател Муандилманджи и Ндиайе, а острието от Чад оформи крайния резултат десетина минути преди края и сложи точка на спора. Сега турският тим ще чака жребият в петък, за да разбере срещу кой от Шахтьор (Донетцк) и Райо Валекано ще трябва да се изправят в следващата фаза.

Снимки: Imago