  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Над 1 милион долара за шампиона в Индиън Уелс

Над 1 милион долара за шампиона в Индиън Уелс

  • 26 фев 2026 | 18:31
  • 526
  • 0
Над 1 милион долара за шампиона в Индиън Уелс

Най-големите звезди на ATP ще се състезават в Индиън Уелс, Калифорния. Турнирът от категория "Мастърс" обяви общ награден фонд от 9 415 725 щатски долара за изданието през 2026 г.

Шампионът на сингъл ще спечели 1 151 380 долара, а победителите на двойки ще си поделят 468 200 долара.

По-долу можете да видите пълното разпределение на наградния фонд за сингъл, както и точките за ранглистата на ATP, които са заложени:

– Шампион: 1000 точки и 1 151 380 щатски долара

– Финалист: 650 точки и 612 340 щатски долара

– Полуфиналист: 400 точки и 340 190 щатски долара

– Четвъртфиналист: 200 точки и 193 645 щатски долара

– Четвърти кръг: 100 точки и 105 720 щатски долара

– Трети кръг: 50 точки и 61 865 щатски долара

– Втори кръг: 30 точки и 36 110 щатски долара

– Първи кръг: 10 точки и 24 335 щатски долара

