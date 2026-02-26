Черно море потегля към Добрич с агитка и положителен баланс

Безспорно един от най-интригуващите мачове в поредния кръг на efbet Лига е двубоят между Добруджа и Черно море, който ще се изиграе в събота. В съперничеството между двата отбора през годините „моряците“ имат превес в срещите от първия ешелон. Черно море е записал 8 победи, 4 двубоя са завършили наравно, а единственият успех на Добруджа датира от сезон 1993/94, когато тимът от Добрич печели с 3:0.

"Моряците" очакват завръщането на важен играч

Предвид сравнително малкото разстояние между двата града, агитката на “моряците” се готви за десант на стадион „Дружба“ в съботния ден. НФК Черно море организира и екскурзия до Добрич на цена от 5 евро, като записванията се извършват в офиса на клуба или чрез официалната страница във “Фейсбук”.

Отборът от Варна все още търси първата си победа през пролетния дял на шампионата, докато Добруджа се нуждае от задължителни три точки, които биха внесли комфорт и увереност в борбата за оставане в елита.