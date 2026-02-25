Сидни Кросби ще бъде извън леда поне месец

Капитанът на Питсбърг Пингуинс Сидни Кросби ще отсъства поне месец след контузия, получена на олимпийския турнир по хокей на лед в Милано-Кортина, съобщи пресслужбата на отбора от НХЛ. Нападателят получи травма на четвъртфинала срещу Чехия и пропусна последните два мача на Канада от турнира - полуфинала с Финландия (3:2) и финала със САЩ (1:2).

На олимпийските игри в Италия Кросби игра в три мача, отбелязвайки два гола и добавяйки четири асистенции.

През този сезон 38-годишният Кросби е изиграл 56 мача в Националната хокейна лига, отбелязвайки 27 гола и добавяйки 32 асистенции за общо 59 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages