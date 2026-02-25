Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  Алберт Попов е спортист номер 3 на България

Алберт Попов е спортист номер 3 на България

  25 фев 2026
Алберт Попов е спортист номер 3 на България

Алберт Попов е на трето място в класацията "Спортист на годината" за 2025-а. Церемонията за най-важната награда в българския спорт е излъчвана на живо в Sportal.bg.

Алберт получи 625 от гласовете на 117 журналисти, участвали в анкетата.

През 2025-а Попов отново затвърди мястото си сред елита в най-престижната дисциплина на алпийските ски - слалома. Той завърши 12-ти в класирането за малкия кристален глобус в Световната купа с 229 точки.

Най-голямото му постижение за изминалата година безспорно е историческата победа в слалома в Мадона ди Кампильо на 8 януари, с която се изравни с легендата Петър Попангелов. През настоящия сезон пък българинът превърна във формалност класиранията си за вторите маншове на състезанията в Световната купа.

Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев връчи наградата на Алберт Попов.

"Наградите са само върха на айсберга. За да печелиш, ти трябва голямо сърце, но и стабилен ум. Ум, който да ти каже: "ставай". Ум, който да ти помага да не трепериш на старта. Изплакал съм много сълзи за нашите спортисти - те са от радост. В днешни времена децата много лесно могат да вземат лошия пример. Точно вие, скъпи спортисти, сте хората за пример за нашите деца. Благодарен съм ви на всички. Поклон", каза Илиев.

"Ние спортистите сме длъжни да сме пример. Залата е изпълнена с прекрасни хора и се надявам да продължаваме да бъдем пример за младите", лаконичен бе Попов.

Снимки: Imago

