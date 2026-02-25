Популярни
Атанас Фурнаджиев: Инвестициите в спорта са инвестиции в бъдещето на нашите деца
Председателят на Българска федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев прие специална награда за вдъхновението, което представлява Милена Тодорова. Тя се представи страхотно на Зимните олимпийски игри, макар да не успя да спечели медал.

Фурнаджиев прие приза от името на Тодорова на церемонията "Спортист на годината" 2025.

"Една снимка обиколи света - на разплаканата Милена, която плачеше на рамото на един от най-великите треньори в биатлона Волфганг Пихлер. Сигурен съм, че нейните успехи предстоят и тя ще се завърне още по-силна.

Видяхме успеха на Лора Христова. Видяхте, че МОК отбеляза това постижение, защото нейният екип беше приет в музея на олимпийското движение в Лозана.

Дано хората, които ни управляват, разберат, че инвестициите в спорта са инвестиции в бъдещето на нашите деца", каза Фурнаджиев.

