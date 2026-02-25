Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Тервел Замфиров е Спортист №4 на България за 2025 година

Тервел Замфиров е Спортист №4 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:17
  • 268
  • 0

Тервел Замфиров се нареди на четвърто място в класацията "Спортист на годината". Той събра 605 точки в анкетата, в която участваха над 100 журналисти.

Тервел Замфиров ни зарадва с бронзов медал на приключилите преди броени дни Олимпийски игри в Милано - Кортина, но големият му пробив на световната сцена на сноуборда започна още през миналата година. През 2025-а младият ни суперталант стана световен шампион в паралелния слалом при мъжете в Санкт Мориц.

21-годишният Замфиров се пребори и за златото в паралелния гигантски слалом на Световната универсиада през януари 2025 г.

На младежкото световното първенство в Закопане той обра златните медали, триумфирайки в паралелния слалом, паралелния гигантски слалом, както и отборно със сестра си Малена.

