Супер Алекс Николов с 16 точки, Лубе завърши с безпроблемна победа срещу Монца на Атанасов и Величков

Националът Александър Николов, който преди броени часове беше обявен за Спортист №2 на България за 2025-а, и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) завършиха с победа редовния сезон в италианската Суперлига.

Играчите на Джампаоло Медей биха без особени проблеми като домакини Веро Волей (Монца), с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава, с 3:0 (25:21, 25:16, 25:21) в мач от последния 22-и кръг на редовния сезон на първенството, игран тази вечер.

По този начин Лубе остана на 6-о място в крайното класиране с 13 победи, 9 загуби и 40 точки. Така на 1/4-финалните плейофи Николов и компания ще срещнат шампионът Итас (Тренто), който приключи на 3-а позиция.

От друга страна Атанасов, Величков и съотборниците им завършиха 8-и с 8 победи, 14 загуби и 25 точки в актива и също ще играят в плейофите. Там Монца ще спори с победителя от редовния сезон Перуджа.

Алекс Николов изигра нов силен мач за Лубе и бе над всички с 16 точки (1 блок, 1 ас, 64% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +9) за победата.

Ерик Льопки, който игра само до средата на втория гейм, добави още 10 точки (2 аса и 80% ефективност в атака - +9) за успеха.

За гостите от Монца Мартин Атанасов и Жасмин Величков започнаха като титуляри. Величков бе сменен още в първата част от Ерик Рьорс, но в последствие замени Атанасов в средата на втория гейм.

Величков завърши с 6 точки (2 блока, 1 ас, 25% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - -4), докато Атанасов приключи с едва 4 точки (1 блок, 1 ас, 13% ефективност в атака и 9% позитивно посрещане - -12).

Най-резултатен за Монца пък стана именно Ерик Рьорс с 8 точки (73% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - -1).

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 3:0 (25:21, 25:16, 25:21)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 2, Ерик Льопки 10, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 16, Матиа Ботоло 3, Дави Тенорио 7, Марко Подрасчанин 2 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна 3, Пабло Кукарцев 3, Ноа Дуфлос-Роси 7, Франческо Бизото-либеро)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

МОНЦА: Ян Цимерман, Диего Фраскио 7, МАРТИН АТАНАСОВ 4, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 6, Якопо Ларица 5, Томас Берета 2 - Леонардо Сканферла-либеро (Ерик Рьорс 8, Николо Мапели 2, Лоренцо Киампи 1, Ейдън Найп 1, Леандро Моска 1, Алесандро Пизони-либеро)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

Снимки: legavolley.it