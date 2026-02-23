Българско шоу в Монца! MVP Жасмин Величков и Мартин Атанасов с 33 точки

Националите Мартин Атанасов и Жасмин Величков и техният Веро Волей (Монца) записаха осма победа в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Ечели тим се наложи над Алианц Милано с 3:1 (23:25, 25:18, 25:17, 25:21) в мач от 21-и кръг в Суперлигата на Италия.

Монца е осми във временното класиране с актив от 25 точки (7 победи, 13 загуби). Милано е на седма позиция с актив от 29 точки (10 победи, 11 загуби).

Жасмин Величков изигра отличен мач, като се разписа със 17 точки (1 ас, 3 блокади) и бе отличен за MVP.

Жасмин Величков - детето чудо на българския волейбол

Мартин Атанасов се разписа с 16 точки (3 аса) и бе втори по резултатност.

16 точки добави и Ерик Рьорс (2 аса, 3 блокади). За съперника Фере Регерс записа 22 точки, 14 точки добави Франческо Речине (2 аса, 3 блокади).

В следващия и последен кръг от редовния сезон Монца среща Кучине Лубе (Чивитанова), на 25 февруари (сряда). Милано среща МА Акуа Сан Бернардо (Кунео).