Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Българско шоу в Монца! MVP Жасмин Величков и Мартин Атанасов с 33 точки

Българско шоу в Монца! MVP Жасмин Величков и Мартин Атанасов с 33 точки

  • 23 фев 2026 | 00:27
  • 367
  • 0

Националите Мартин Атанасов и Жасмин Величков и техният Веро Волей (Монца) записаха осма победа в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Ечели тим се наложи над Алианц Милано с 3:1 (23:25, 25:18, 25:17, 25:21) в мач от 21-и кръг в Суперлигата на Италия.

Монца е осми във временното класиране с актив от 25 точки (7 победи, 13 загуби). Милано е на седма позиция с актив от 29 точки (10 победи, 11 загуби).

Жасмин Величков изигра отличен мач, като се разписа със 17 точки (1 ас, 3 блокади) и бе отличен за MVP.

Жасмин Величков - детето чудо на българския волейбол
Жасмин Величков - детето чудо на българския волейбол

Мартин Атанасов се разписа с 16 точки (3 аса) и бе втори по резултатност.

16 точки добави и Ерик Рьорс (2 аса, 3 блокади). За съперника Фере Регерс записа 22 точки, 14 точки добави Франческо Речине (2 аса, 3 блокади).

В следващия и последен кръг от редовния сезон Монца среща Кучине Лубе (Чивитанова), на 25 февруари (сряда). Милано среща МА Акуа Сан Бернардо (Кунео).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

  • 22 фев 2026 | 20:56
  • 1770
  • 1
ЦПВК удари вицешампиона Левски

ЦПВК удари вицешампиона Левски

  • 22 фев 2026 | 16:51
  • 1305
  • 5
Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

  • 22 фев 2026 | 14:39
  • 691
  • 0
Жасмин Величков - детето чудо на българския волейбол

Жасмин Величков - детето чудо на българския волейбол

  • 22 фев 2026 | 13:35
  • 6092
  • 1
Истински капитан: Александър Борисов надви болката в името на победата

Истински капитан: Александър Борисов надви болката в името на победата

  • 22 фев 2026 | 12:59
  • 1193
  • 0
Северин Димитров: Справихме се, въпреки всички контузии и проблеми

Северин Димитров: Справихме се, въпреки всички контузии и проблеми

  • 22 фев 2026 | 12:52
  • 1352
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 155884
  • 878
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 42386
  • 42
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 13194
  • 49
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 23120
  • 50
Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

  • 23 фев 2026 | 00:07
  • 5324
  • 0
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 29164
  • 67