Дмитро Долгополов: Бяхме по-добри във всеки елемент

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) надиграха Монтана с 3:0 гейма в мач от 18-ия кръг на efbet Супер Волей. Това бе 8-а поредна победа за бургазлии под ръководството на Иван Станев от началото на годината. Отличеният за MVP Дмитро Долгополов заяви пред BGvolleyball.com, че със съотборниците му са по-добри от Монтана, както и, че наградата за MVP е последното нещо, което го интересува.

"Ние сме по-добър отбор от Монтана във всички аспекти, откъдето идва и съответният резултат. Бяхме по-добри във всеки елемент, дори като се има предвид, че това не беше най-силният ни мач на сервис. Започнахме първия гейм малко отпуснато, но в края му набрахме инерция и играхме така до края на мача. Наградата за MVP е последното нещо, което ме интересува."

За предстоящото дерби с ЦСКА Долгополов сподели:

"Всичко сочи, че това ще бъде страхотен мач. Жалко е просто, че подобни събития се провеждат в гаражи."

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg