Кристина Гунчева и Волунтари на полуфинал за Купата на CEV

Българската разпределителка Кристина Гунчева и нейният КСО Волунтари 2005 се класираха за полуфиналите на втория по сила европейски турнир - Купата на CEV. Волейболистките на Джовани Капрара се наложиха като домакини на Волей Алба (Блаж) с 3:1 (25:23, 25:17, 22:25, 25:20) в мача-реванш на румънското дерби от 1/4-финалите на турнира, игран тази вечер пред 500 зрители в Букурещ.

Кристина Гунчева на 1/4-финал за Купата на CEV

По този начин, след две победи с по 3:1 гейма, Волунтари продължава напред към полуфиналите за Купата на CEV. Там румънският тим очаква турският гранд Галатасарай Дайкин (Истанбул), който пък отстрани френския Пари Сен Клу (Левалоа). Първата среща ще бъде на 11 март (сряда) в Турция.

Кристина Гунчева игра като титулярка за Волунтари в първите два гейма и завърши с една успешна точкова блокада за успеха.

Най-резултатни за домакините станаха Никола Радосова и Никол Ван Де Вос с 11 и 10 точки за победата.

За тима на Блаж Витория Пиани реализира 15 точки, а Виктория Търкол и Друсила Андреа Феликс Коща се отчетоха с по 11 точки.

Снимки: CEV.EU