Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
Ясни са часовете на 1/4-финалните плейофи във Висшата лига

  • 25 фев 2026 | 20:13
  • 292
  • 0
Станаха ясни началните часове на 1/4-финалните сблъсъци във второто ниво на шампионата при мъжете - Висшата лига.

Битките за място на полуфиналите започват в петък (27 февруари), като тогава ще се проведат първите две срещи. Волейболистите на Софийски университет и новака Металург (Перник) излизат един срещу друг в 20,30 часа. Час по-рано Звездец (Горна Малина) приема Миньор (Перник).

В събота (28 февруари) са другите два мача - между Раковски 1964 (Севлиево) и Етрополе от 14,00 часа, и между Изгрев (Ябланица) и Добруджа 07 (Добрич) от 19,00 часа.

Реваншите пък са следващия четвъртък (5 март).

Срещата между ВАСК и Родопа (Смолян) от допълнителните срещи за класиралите се на последните четири позиции (11-а, 12-а, 13-а и 14-а) ще се изиграе на 28 февруари (събота) от 17,00 часа. Седмица по-късно (7 март) ВАСК гостуват на Ботев (Луковит) в 16,30 часа. Последният двубой е на 14 март (събота) - между луковитци и Родопа от 17,30 часа в Смолян. Спечелените точки се добавят към натрупаните до момента.

Отборът Хебър (Пазарджик) се отказа, след като се класира на последната 14-а позиция с 0 точки и няма да играе в допълнителния турнир.

