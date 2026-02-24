Популярни
  3. ЦСКА без затруднения срещу Черно море

ЦСКА без затруднения срещу Черно море

  • 24 фев 2026 | 19:39
  • 174
  • 0

Волейболистите на ЦСКА записаха втора поредна и общо 12-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Александър Попов надиграха без особени затруднения като домакини Черно море (Варна) с 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) в среща от междинния 18-и кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Васил Симов".

По този начин "червените" остават 3-и във временното класиране с 12 победи, 4 загуби и 37 точки. Черно море пък продължават да са на предпоследната 10-а позиция в подреждането с едва 2 победи, 14 загуби и 8 точки.

В редовния 19-и кръг ЦСКА е отново домакин, но на носителя на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас), докато варненци ще приемат Дунав (Русе) в битката на дъното. И двата мача са в събота (28 февруари) съответно от 19,00 и 18,00 часа.

Най-полезен за ЦСКА бе Хеймиш Хейзълдън с 15 точки (1 блок и 67% ефективност в атака - +11), а Захари Згуров добави още 13 точки (46% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +7) за победата.

За тима на Черно море Марсел Гуйондонг реализира 17 точки (2 блока и 58% ефективност в атака - +12), а Кристиян Димитров завърши с 11 точки.

Снимки: Startphoto

