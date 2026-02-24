Нефтохимик се справи чисто с Монтана

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) записа 5-а поредна и общо 12-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Играчите на Иван Станев се справиха чисто у дома с Монтана с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) в мач от междинния 18-и кръг на шампионата, игран тази вечер пред над 200 зрители в зала "Бойчо Брънзов".

Така бургазлии продължават да са на 4-о място във временното класиране с 12 победи, 4 загуби и 35 точки. Монтана остава твърдо на 8-а позиция с 6 победи, 11 загуби и 19 точки.

В редовния 19-и кръг Нефтохимик гостува на ЦСКА, докато монтанчани ще са гости на Берое 2016 (Стара Загора). Срещите са съответно в събота (28 февруари) и неделя (1 март) от 19,00 часа.

Единствено първият гейм от срещата се оказа завързан, като в него гостите от Монтана водеха с три точки до 17:14. В края му обаче бургазлии направиха обрат и спечелиха с 25:22. Във втория и третия гейм Нефтохимик поведе съответно с 14:7 и 11:5 и до края им нямаше проблем да поддържа аванса си за крайното 3:0.

Най-резултатен за Нефтохимик стана Рикардо Жуниор с 13 точки (1 блок, 1 ас, 46% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +9). Калоян Балабанов (2 блока, 1 ас, 60% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +8) и Ади Османович (1 блок и 46% ефективност в атака - +8) добавиха по 12 точки за победата.

За гостите от Монтана единственият, който се представи на ниво, беше Кристиан Валчак с 16 точки (1 ас и 54% ефективност в атака - +11).

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - МОНТАНА 3:0 (25:22, 25:19, 25:19)

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 6, Ади Османович 12, Калоян Балабанов 12, Рикардо Жуниор 13, Стефан Чавдаров 8, Мартин Кръстев 7 - Ясен Петров-либеро (Венцислав Рагин, Димитър Василев, Симеон Добрев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

МОНТАНА: Виктор Жеков 3, Кристиан Валчак 16, Николай Стефанов 7, Марк Михайлов 4, Николай Захариев 1, Бруно Рубо 8 - Калоян Ботев-либеро (Александър Митков 1, Ейдер Бангера 4, Виктор Бодуров)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.