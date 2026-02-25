Популярни
  3. Дея спорт с трудна победа над Берое

Дея спорт с трудна победа над Берое

  • 25 фев 2026 | 20:57
Волейболистите на Дея спорт (Бургас) постигнаха втора поредна победа в efbet Супер Волей. Воденият от Георги Димитров тим надигра доста трудно у дома Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 (25:20, 25:18, 22:25, 25:15) в последния двубой от междинния 18-и кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

Така бургазлии са все още на 6-о място във временното класиране с 9 победи, 8 загуби и 27 точки, с колкото е и Берое, но на 5-а позиция след 9 победи и 7 загуби.

В следващия, редовен, 19-и кръг Дея спорт гостува на Локомотив Авиа (Пловдив), докато старозагорци са домакини на Монтана. И двата мача са в неделя (1 март) съответно от 18,00 и 19,00 часа.

Най-резултатен за Дея спорт стана Ерион Байрами с 20 точки (1 блок, 3 аса, 70% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +12). Валентин Братоев и Хади Шуркаби добавиха още 14 и 12 точки за победата.

За тима на Берое единственият, който се представи на добро ниво, беше Джеси Деланси с 16 точки (1 ас, 54% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - +10).

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:1 (25:20, 25:18, 22:25, 25:15)

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 8, Николай Учиков 10, Ерион Байрами 20, Валентин Братоев 14, Хади Шуркаби 12, Мохамадреза Хозури 3 - Константин Чипев-либеро (Цветелин Цветанов 1)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

БЕРОЕ 2016: Николай Манчев 1, Велизар Чернокожев 7, Джеси Деланси 16, Пламен Шекерджиев 8, Махди Бентахер 6, Иван Латунов 2 - Петър Каракашев-либеро (Никола Градинаров 5, Бранислав Ханушек 4, Георги Тонев, Мартин Мечкаров, Павел Дженев 3, Рангел Витеков 5, Александър Диков-либеро)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.

