Кийли Ходжкинсън и Джорджия Хънтър Бел срещу световната шампионка Лилиан Одира в Юджийн

  • 25 фев 2026 | 13:24
  • 222
  • 0
Кийли Ходжкинсън и Джорджия Хънтър Бел срещу световната шампионка Лилиан Одира в Юджийн

Първите три състезателки от бягането на 800 метра за жени на миналогодишното Световно първенство ще премерят сили отново на Prefontaine Classic на 4 юли в Юджийн, Орегон.

Ходжкинсън идва след поставянето на нов световен рекорд в зала от 1:54.87 мин. в Лиевен този месец, но беше победена от тренировъчната си партньорка Хънтър Бел и Одира на Световното първенство в Токио миналия септември.

Падна 24-годишен световен рекорд в леката атлетика
Падна 24-годишен световен рекорд в леката атлетика

Хънтър Бел също така спечели бронз на 1500 метра на Олимпийските игри през 2024 г., където Ходжкинсън триумфира с олимпийската титла на 800 метра.

Като студент-атлет в университета в Калифорния Хънтър Бел се състезава за първи път на "Хейуърд Фийлд“ в Юджийн по време на шампионата Pac-12 през 2017 г.

Когато Одира спечели в Токио, тя постигна личен рекорд от 1:54.62 мин. – седмото най-бързо време в историята, подобрявайки шампионатен рекорд, който не беше променян повече от 42 години.

Турнирът Prefontaine Classic ще се проведе на 3 и 4 юли, като бягането на 800 метра "Мутола“, кръстено на многократната победителка в тази дисциплина, е насрочено за 4 юли.

Снимки: Gettyimages

