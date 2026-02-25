Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Топич след преодоляните 2.00 метра: Крайно време беше

Топич след преодоляните 2.00 метра: Крайно време беше

  • 25 фев 2026 | 13:11
  • 796
  • 0

Ангелина Топич постигна рекордна победа, преодолявайки за първи път в кариерата си 2.00 метра, за да спечели 32-рото издание на турнира за скок височина в Банска Бистрица.

20-годишната световна бронзова медалистка преминаваше с привидна лекота височините от 1.85 м чак до 1.98 м. Първият ѝ опит на 2.00 м обаче беше неуспешен и се наложи да опита отново.

При втория си опит, с лека усмивка и след дълбоко поемане на дъх, тя започна засилването си и красиво прелетя над летвата под бурните аплодисменти на публиката, поставяйки нов национален рекорд на Сърбия.

Топич погледна назад, за да се увери, че летвата е останала на мястото си, след което остана да лежи за няколко секунди, наслаждавайки се на усещането, че най-накрая е покорила двуметровата граница. След това отпразнува успеха с треньора и свой баща Драгутин Топич, европейски шампион в зала и на открито.

Дъщеря му, която е и сребърна медалистка от Европейското първенство по лека атлетика в Рим 2024, вече имаше скокове от 1.98 м и 1.96 м през тази година, както и два опита на 1.98 м през 2024 г., така че беше повече от уверена, че подобно постижение е по силите ѝ.

Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица
Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица

"Казах си: "Най-накрая, крайно време беше“, пошегува се тя след състезанието. "Дойдох на това състезание с единствената мисъл, че трябва да скоча два метра, така че не мога да бъда по-щастлива и по-удовлетворена.“

"Преди да скоча, мислех, че ще бъде трудно, но след като успях, си казах, че сега трябва да преодолея 2.02 м. Знам, че го имам в краката си, просто трябва да изчакаме подходящия момент. Днес бяха "само два метра“, но знам, че съм готова, така че съм много развълнувана да видя какво предстои“, добави тя.

Световният бронзов медалист Ян Щефела спечели състезанието при мъжете с водещ резултат в света за сезона от 2.32 м, детронирайки шампиона от 2025 г. Санхьок У от Южна Корея, който скочи 2.30 м за третото място.

Чехът, който е и действащ европейски вицешампион в зала, откри сезона си в Тринец на 10 февруари с леко разочароващите 2.25 м.

Ангелина Топич се изравни с три българки в световната ранглиста за всички времена
Ангелина Топич се изравни с три българки в световната ранглиста за всички времена

Японецът Томохиро Шино се класира втори с най-добър резултат за сезона от 2.30 м, след като откри сезона си с 2.19 м на 9 февруари и остана съвсем близо до личния си рекорд от 2.31 м.

Матеуш Колоджейски от Полша преодоля 2.28 м за втори път този сезон, след като 23-годишният атлет скочи 2.30 м в Хустопече на 7 февруари.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Спортната икона Дафне Схипърс проговори за тема, от която винаги е искала да стои далеч

Спортната икона Дафне Схипърс проговори за тема, от която винаги е искала да стои далеч

  • 25 фев 2026 | 09:37
  • 3342
  • 1
Тихомир Иванов изравни личния си рекорд през сезона

Тихомир Иванов изравни личния си рекорд през сезона

  • 24 фев 2026 | 21:50
  • 5337
  • 1
Ангелина Топич се изравни с три българки в световната ранглиста за всички времена

Ангелина Топич се изравни с три българки в световната ранглиста за всички времена

  • 24 фев 2026 | 20:33
  • 2631
  • 1
Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица

Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица

  • 24 фев 2026 | 19:42
  • 5132
  • 2
Файферс начело на четири холандски рекорда в Апелдорн

Файферс начело на четири холандски рекорда в Апелдорн

  • 24 фев 2026 | 15:13
  • 810
  • 0
Кордел Тинч се завръща на Диамантената лига в Шанхай

Кордел Тинч се завръща на Диамантената лига в Шанхай

  • 24 фев 2026 | 14:42
  • 398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 14:04
  • 609
  • 0
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 1226
  • 2
Ето кога ще се проведе бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 549
  • 0
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 14278
  • 13
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 21790
  • 35
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 17118
  • 58