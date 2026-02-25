Топич след преодоляните 2.00 метра: Крайно време беше

Ангелина Топич постигна рекордна победа, преодолявайки за първи път в кариерата си 2.00 метра, за да спечели 32-рото издание на турнира за скок височина в Банска Бистрица.

20-годишната световна бронзова медалистка преминаваше с привидна лекота височините от 1.85 м чак до 1.98 м. Първият ѝ опит на 2.00 м обаче беше неуспешен и се наложи да опита отново.

При втория си опит, с лека усмивка и след дълбоко поемане на дъх, тя започна засилването си и красиво прелетя над летвата под бурните аплодисменти на публиката, поставяйки нов национален рекорд на Сърбия.

Топич погледна назад, за да се увери, че летвата е останала на мястото си, след което остана да лежи за няколко секунди, наслаждавайки се на усещането, че най-накрая е покорила двуметровата граница. След това отпразнува успеха с треньора и свой баща Драгутин Топич, европейски шампион в зала и на открито.

Дъщеря му, която е и сребърна медалистка от Европейското първенство по лека атлетика в Рим 2024, вече имаше скокове от 1.98 м и 1.96 м през тази година, както и два опита на 1.98 м през 2024 г., така че беше повече от уверена, че подобно постижение е по силите ѝ.

"Казах си: "Най-накрая, крайно време беше“, пошегува се тя след състезанието. "Дойдох на това състезание с единствената мисъл, че трябва да скоча два метра, така че не мога да бъда по-щастлива и по-удовлетворена.“

"Преди да скоча, мислех, че ще бъде трудно, но след като успях, си казах, че сега трябва да преодолея 2.02 м. Знам, че го имам в краката си, просто трябва да изчакаме подходящия момент. Днес бяха "само два метра“, но знам, че съм готова, така че съм много развълнувана да видя какво предстои“, добави тя.

Световният бронзов медалист Ян Щефела спечели състезанието при мъжете с водещ резултат в света за сезона от 2.32 м, детронирайки шампиона от 2025 г. Санхьок У от Южна Корея, който скочи 2.30 м за третото място.

Чехът, който е и действащ европейски вицешампион в зала, откри сезона си в Тринец на 10 февруари с леко разочароващите 2.25 м.

Ангелина Топич се изравни с три българки в световната ранглиста за всички времена

Японецът Томохиро Шино се класира втори с най-добър резултат за сезона от 2.30 м, след като откри сезона си с 2.19 м на 9 февруари и остана съвсем близо до личния си рекорд от 2.31 м.

Матеуш Колоджейски от Полша преодоля 2.28 м за втори път този сезон, след като 23-годишният атлет скочи 2.30 м в Хустопече на 7 февруари.

Снимки: Imago