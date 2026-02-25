Популярни
Касайт се изправи след падане, за да триумфира в маратонския си дебют в Дегу

  • 25 фев 2026 | 15:42
  • 294
  • 0
Касайт се изправи след падане, за да триумфира в маратонския си дебют в Дегу

Кенийската бегачка на дълги разстояния Лилиан Касайт направи впечатляващ дебют в маратона, като спечели състезанието в Дегу, Южна Корея. Тя постигна време от 2:19:33, въпреки че падна в последните 400 метра от дистанцията.

Касайт успя да се изправи и да изпревари етиопката Месерет Белете, която завърши втора с 2:19:52. Подиумът беше допълнен от Евалин Чирчир, която финишира за 2:20:42.

Въпреки инцидента и видимите охлузвания, Касайт остана спокойна и изрази благодарност след пресичането на финалната линия. "Паднах, да, имам няколко синини, но това е част от състезанието. Благодаря на Бог, че успях да завърша силно и да спечеля“, заяви тя след надпреварата.

Тя разкри, че подготовката ѝ за маратонския дебют е била изключително прецизна, като тренировъчният ѝ лагер е наблегнал както на издръжливостта, така и на скоростта във финалните метри.

"Тренировките преминаха много добре. Програмата, която треньорът ми даде, беше фокусирана върху издръжливост и скорост. Не оставихме нищо на случайността“, добави Касаит.

Въпреки че това беше първият ѝ маратон, Касайт вече имаше опит в полумаратона. Тя дебютира на тази дистанция във Валенсия през 2024 г., където се класира на трето място с време 1:03:32, финиширайки след сънародничката си Агнес Нгетич (1:03:04) и етиопката Фотиен Тесфай (1:03:21).

През сезон 2025 Касайт участва в три полумаратона. Първата си победа на 21 км тя постигна в Прага с време 1:05:27, изпреварвайки Вероника Лолео (1:06:40) и Сентаеху Льотегн (1:08:41). Последва нов триумф в Делхи, където финишира за 1:07:20, побеждавайки етиопките Мелал Сиюм (1:07:21) и Мулат Текле (1:07:29).

При мъжете в Дегу победата грабна Габриел Гей от Танзания с време 2:08:09, изпреварвайки с малко етиопеца Чимдеса Гудета, който записа същото време. Трети се нареди Джосфат Гисемо от Танзания с 2:08:17.

Снимки: Gettyimages

