Спортната икона Дафне Схипърс засяга в автобиографията си тема, от която винаги е искала да стои далеч

За Дафне Схиперс предстои специален период. След малко повече от седмица излиза нейната биография "Дафне", която дава поглед върху живота на една от най-успешните нидерландски атлетки на всички времена. От скорошен пост в Инстаграм става ясно, че книгата не съдържа само приятните страни на живота.

"Намирам тази публикация за доста вълнуваща", пише бившата топ атлетка в профила си в социалната мрежа. В нея са приложени няколко изображения, включително откъс от книгата, в който според Схипърс журналисти свързват външния ѝ вид с употреба на допинг. В книгата тази част от живота ѝ също е засегната, тъй като Схипърс естествено не е харесвала да бъде споменавана в едно изречение с допинг.

"Това е тема, от която винаги съм искала да стоя далеч и тя не е централна в книгата, но в моята история присъстват и по-малко приятните страни на елитния спорт“, пише тя. И разбира се, намеците за употреба на допинг също спадат към тях. Схипърс не е искала да знае нищо за забранени вещества, както пише тя.

„Исках да практикувам спорта си само с тялото, което имам. Без добавки, без помощни средства: чисто. Можех да го кажа 100 пъти или да го докажа стотици пъти с проверки. Но отвъд това не можеш да се защитиш. Намеците боляха. Те бяха жесток удар по моята лична почтеност%, споделя тя.

33-годишната Схипърс има богата и успешна кариера като топ спринтьорка. На Олимпийските игри през 2016 г. тя спечели сребро на 200 метра, което беше първият медал в леката атлетика за Нидерландия от 24 години. Година преди и година след това тя стана световна шампионка на тази дистанция.

"Да направиш нещо специално, изцяло със собствени сили: възможно е“, пише тя години по-късно.

През 2023 г. Схипърс прекрати кариерата си в елитния спорт. През последните години от кариерата си тя често страдаше от проблеми с гърба, поради което големите успехи намаляха. По това време тя беше на 31 години. Около 2,5 години по-късно излиза нейната биография. DAFNE ще е на книжния пазар от 5 март.