Борусия (Дортмунд) ще довършва започнатото срещу Аталанта

Аталанта и Борусия (Дортмунд) ще се изправят един срещу друг в мач-реванш от плейофа в Шампионска лига на 25 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 19:45 часа на стадион "Ню Баланс Арена". Главен съдия на срещата ще бъде Хосе Санчес, който ще има отговорната задача да ръководи този важен европейски сблъсък. Това е втората среща между двата отбора от плейофната фаза, като първата бе спечелена от германците с 2:0.

Първият мач на „Сигнал Идуна Парк“ даде сериозно предимство на „жълто-черните“, които се наложиха с 2:0. Ранното попадение на голмайстора Серху Гираси и прецизният завършек на Максимилиан Байер осигуриха комфортна преднина за тима на Нико Ковач. Въпреки чистия резултат, сблъсъкът далеч не изглежда решен и днес бергамаските ще напряват всичко по силите си да стигнат до обрат, който да им гарантира място на 1/8-финалите.

Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

Аталанта демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. Италианският тим победи Наполи с 2:1 (на 22.02.2026) в Серия А, преди това загуби от Борусия (Дортмунд) с 0:2 (на 17.02.2026) в първата среща от Шампионска лига, но преди това записа три последователни победи - срещу Лацио с 2:0 (на 14.02.2026), Кремонезе с 2:1 (на 09.02.2026) и впечатляващ успех срещу Ювентус с 3:0 (на 05.02.2026) за Купата на Италия.

Борусия (Дортмунд) също показва силна форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Германците завършиха 2:2 с РБ Лайпциг (на 21.02.2026) в Бундеслигата, преди това победиха Аталанта с 2:0 (на 17.02.2026) в Шампионска лига, разгромиха Майнц 05 с 4:0 (на 13.02.2026), надвиха Волфсбург с 2:1 (на 07.02.2026) и Хайденхайм с 3:2 (на 01.02.2026).

В историята на директните сблъсъци между Аталанта и Борусия (Дортмунд) има общо четири мача, като балансът е в полза на германския тим с две победи, едно равенство и една загуба. Двата тима се срещнаха в Лига Европа през 2018 г., когато първо Борусия победи с 3:2 в Дортмунд, а след това двубоят в Бергамо завърши 1:1. Интересно е, че в приятелска среща през август 2017 г. Аталанта успя да надвие германския гранд с 1:0. Последният им сблъсък пък бе миналата седмица и в него победата бе за вестфалци.

Домакините от Бергамо имат своите кадрови проблеми, като най-болезнената липса е тази на креативния Шарл Де Кетелар. Рафаеле Паладино няма да може да разчита и на друго важно име в предни позиции – италианския национал Джакомо Распадори. Той страда от мускулно разтежение, което го вади от сметките за реванша днес. Добрата новина е завръщането на Емерсон, който е двигателят на отбора в средата на терена. Той е напълно възстановен, след като получи почивка през уикенда заради лек дискомфорт.

Ситуацията в лагера на Борусия е далеч по-спокойна благодарение на солидния аавнс, който изковаха на свой терен. Вестфалци обаче продължават да имат проблеми в отбрана. В списъка с контузените попадат защитникът Никлас Зюле, крилото Жюлиен Дюранвил, както и Филипо Мане. Положителното е, че Марсел Забитцер вече е възстановен и готов за игра, а Нико Шлотербек и Емре Джан също подновиха тренировки и попаднаха в групата за мача, макар шансовете да са титуляри да са малки.

Статистиката е на страната на германците, които са продължавали напред в 19 от последните си 20 случая, когато са печелили първия мач с два или повече гола. Аталанта обаче няма какво да губи и ще хвърли всичко в атака от първата минута. Предстои ни сблъсък на тактики, воля и характери, а победителят ще има честта да продължи мечтата си за трофея в най-силния клубен турнир.

Снимки: Gettyimages