Способен ли е Монако да сътвори сензация в Париж?

Пари Сен Жермен и Монако ще се изправят един срещу друг в мач-реванш от плейофа на Шампионска лига за сезон 2025/2026. Двубоят е насрочен за 25 февруари 2026 г. с начален час 22:00. Срещата ще се проведе на стадион "Парк де Пренс", а главен съдия ще бъде Ищван Ковач. Това е втори мач между двата френски гранда, като парижани ликуваха в първата среща на "Луи II" с 3:2.

Първият сблъсък се превърна в истински европейски трилър, в който парижани изоставаха с 0:2 след ранен дубъл на Фоларин Балогун. Въпреки кошмарното начало, действащите европейски шампиони намериха сили за знаменит обрат до 3:2 благодарение на влезлия като резерва Дезире Дуе, който наниза две попадения, и точен удар на Ашраф Хакими. Сега пред монегаските стои „планинско“ предизвикателство – те трябва да победят в Париж за първи път от 2021 г., за да мечтаят за обрат.

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

Пари Сен Жермен демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. Парижани победиха Метц с 3:0 (на 21.02.2026) в Лига 1, а преди това надделяха над Монако с 3:2 като гост (на 17.02.2026) в първия мач от двойката в Шампионска лига. Единственото поражение дойде при гостуването на Рен с 1:3 (на 13.02.2026). Преди това отборът на Луис Енрике разгроми Марсилия с 5:0 (на 08.02.2026) и победи Страсбург като гост с 2:1 (на 01.02.2026).

Монако записа две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет срещи. Отборът победи Ланс като гост с 3:2 (на 21.02.2026), но загуби от ПСЖ с 2:3 (на 17.02.2026). Преди това монегаските надделяха над Нант с 3:1 (на 13.02.2026), завършиха наравно с Ница 0:0 (на 08.02.2026) и отпаднаха от Купата на Франция след загуба от Страсбург с 1:3 (на 05.02.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Пари Сен Жермен има значително предимство с четири победи срещу една за Монако. Най-скорошната среща се състоя само преди осем дни, на 17 февруари 2026 г., когато парижани победиха с 3:2 като гост в първия мач от двойката в Шампионска лига. Преди това, на 29 ноември 2025 г., Монако успя да надделее с минималното 1:0 в мач от Лига 1. По-рано през 2025 г., ПСЖ постигна убедителна победа с 4:1 на "Парк де Пренс" (на 7 февруари) в шампионата, а на 5 януари спечели Суперкупата на Франция с 1:0. В края на 2024 г. (18 декември) парижани отново надделяха в гостуване на Монако с 4:2 в мач от Лига 1.

Домакините от ПСЖ влизат в реванша с някои кадрови проблеми. Голямата липса е Усман Дембеле, който получи контузия в прасеца в първия мач и е аут за сряда. Халфът Фабиан Руис също остава извън строя заради травма в коляното. В защита парижани ще трябва да внимават за жълти картони, тъй като Нуно Мендеш е само на официално предупреждение от наказание за следващата фаза.

Лагерът на Монако е сериозно отслабен от наказания и травми. Ключовият полузащитник и капитан Денис Закария пропуска мача поради натрупани картони, а звездата Александър Головин е наказан след червения картон, който получи в първия двубой. Към тях се присъединяват контузените Такуми Минамино и Мохамед Салису.

Статистиката е безмилостна към гостите – в досегашната си история Монако е отпадал във всички седем случая, в които е губил първия мач от елиминациите у дома. От друга страна, ПСЖ на Луис Енрике е в серия от 16 мача без загуба в елиминациите на турнира и изглежда решен да защити титлата си. Победителят от този изцяло френски сблъсък ще се изправи срещу Барселона или Челси на осминафиналите.

Следвай ни:

Снимки: Imago