Тъндър продължиха победната си серия в НБА

Макар и с орязан състав, шампионът Оклахома Сити Тъндър надделя над Торонто Раптърс със 116:107 като гост и продължи победната си серия в НБА. Тимът спечели пет от последните си шест срещи, а основен принос за това имаше Кейсън Уолъс, който изравни най-доброто си постижение в кариерата с 27 точки.

Айзея Джо вкара 22 за борещия се с контузии отбор на „гръмотевиците“. С този успех те подобриха своя баланс на 45-14 и са еднолични лидери в Западната конференция, докато Раптърс заемат петото място на Изток с 34-24.

Алекс Карузо добави 16 точки за Тъндър, Лугуенц Дорт се отчете с 15, а Айзея Хартенщайн допринесе с 11 точки и 9 борби.

Канадската звезда и носител на приза Най-полезен играч (MVP) Шей Гилджъс-Алекзандър отново не игра за Тъндър поради травма. Извън групата за мача останаха още Аджай Мичъл и Джейлън Уилямс, а Карузо се завърна в игра след като пропусна домакинската победа над Кливланд Кавалиърс в неделя заради контузия в левия глезен.

За Торонто Ар Джей Барет отбеляза 21 точки и 8 борби, Иманюъл Куикли и Джа'Коби Уотлър добавиха по 17, а Брандън Инграм и Скоти Барнс завърши с 15.

Шарлът Хорнетс постигна убедителен успех срещу Чикаго Булс със 131:99 като гост. Хорнетс стреляха при 51,6-процентова успеваемост от игра и вкараха 25 от 57 опита от тройката, печелейки осмо поредно гостуване. „Биковете“ загубиха за десети пореден път, което е най-голямата им подобна серия от януари 2019 година.

Брандън Милър поведе Шарлът с 23 точки, Кон Кнюпел вкара 21 точки, а Майлс Бриджис и ЛаМело Бол добавиха по 16.

За Чикаго Матас Бузелис беше най-резултатен с 32 точки, а Гершон Ябуселе и Патрик Уилямс отбелязаха по 11.