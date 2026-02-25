Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тъндър продължиха победната си серия в НБА

Тъндър продължиха победната си серия в НБА

  • 25 фев 2026 | 10:19
  • 383
  • 0
Тъндър продължиха победната си серия в НБА

Макар и с орязан състав, шампионът Оклахома Сити Тъндър надделя над Торонто Раптърс със 116:107 като гост и продължи победната си серия в НБА. Тимът спечели пет от последните си шест срещи, а основен принос за това имаше Кейсън Уолъс, който изравни най-доброто си постижение в кариерата с 27 точки.

Айзея Джо вкара 22 за борещия се с контузии отбор на „гръмотевиците“. С този успех те подобриха своя баланс на 45-14 и са еднолични лидери в Западната конференция, докато Раптърс заемат петото място на Изток с 34-24.

Алекс Карузо добави 16 точки за Тъндър, Лугуенц Дорт се отчете с 15, а Айзея Хартенщайн допринесе с 11 точки и 9 борби.

Канадската звезда и носител на приза Най-полезен играч (MVP) Шей Гилджъс-Алекзандър отново не игра за Тъндър поради травма. Извън групата за мача останаха още Аджай Мичъл и Джейлън Уилямс, а Карузо се завърна в игра след като пропусна домакинската победа над Кливланд Кавалиърс в неделя заради контузия в левия глезен.

За Торонто Ар Джей Барет отбеляза 21 точки и 8 борби, Иманюъл Куикли и Джа'Коби Уотлър добавиха по 17, а Брандън Инграм и Скоти Барнс завърши с 15.

Шарлът Хорнетс постигна убедителен успех срещу Чикаго Булс със 131:99 като гост. Хорнетс стреляха при 51,6-процентова успеваемост от игра и вкараха 25 от 57 опита от тройката, печелейки осмо поредно гостуване. „Биковете“ загубиха за десети пореден път, което е най-голямата им подобна серия от януари 2019 година.

Брандън Милър поведе Шарлът с 23 точки, Кон Кнюпел вкара 21 точки, а Майлс Бриджис и ЛаМело Бол добавиха по 16.

За Чикаго Матас Бузелис беше най-резултатен с 32 точки, а Гершон Ябуселе и Патрик Уилямс отбелязаха по 11.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 25 фев 2026 | 09:08
  • 437
  • 0
Дежонте Мъри е готов да се завърне в игра след повече от година отсъствие

Дежонте Мъри е готов да се завърне в игра след повече от година отсъствие

  • 24 фев 2026 | 16:24
  • 641
  • 0
Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

  • 24 фев 2026 | 16:19
  • 1128
  • 1
Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

  • 24 фев 2026 | 16:13
  • 1026
  • 0
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 25995
  • 41
Ново правило създава хаос в НБА, жертви могат да бъдат и Йокич, и Дончич

Ново правило създава хаос в НБА, жертви могат да бъдат и Йокич, и Дончич

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 1953
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 4418
  • 8
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 4654
  • 9
Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

  • 25 фев 2026 | 07:24
  • 4192
  • 10
Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

  • 25 фев 2026 | 07:01
  • 5230
  • 6
Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

  • 24 фев 2026 | 23:51
  • 44428
  • 83
Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 65769
  • 6