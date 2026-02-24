Дежонте Мъри е готов да се завърне в игра след повече от година отсъствие

Гардът на Ню Орлиънс Пеликанс Дежонте Мъри ще се завърне в игра за отбора в Националната баскетболна асоциация (НБА) след повече от година отсъствие заради контузия в крака.

29-годишният играч пристигна в щата Луизиана от тима на Атланта Хоукс преди началото на миналия сезон и участва в 31 мача за „пеликаните“. През януари 2025-а обаче той претърпя тежка травма, която впоследствие беше потвърдена като разкъсване на ахилеса на десния крак, а сезонът му приключи преждевременно.

Очакванията са Мъри направи дебюта си за настоящата кампания в двубоя на Ню Орлиънс срещу Голдън Стейт Уориърс тази нощ.

„Има много извинения, заради които някой би казал „Не, няма да играя“, но аз съм точно обратното на това. Това, през което преминах, и през което преминавам, го използвам като гориво. Обичам баскетбола и се поставям в позиция, в която да мога да кажа, че искам да изляза и да играя не само за семейството ми и за организацията, но и за целия град Ню Орлиънс. Чувствам, че най-добрият ми баскетбол е пред мен“, заяви Дежонте Мъри в интервю след тренировка с отбора, цитиран от ESPN.

Временният старши треньор на тима Джеймс Борего каза, че може да е рано да се води обсъждане относно дългосрочните планове на клуба с Мъри, но похвали отдадеността му към Пеликанс.

„Това говори много за характера му - на него му пука. Не всеки, който се възстановява от такава контузия, изобщо би играл в момента. Това момче иска да играе. Иска да е на терена и да се състезава. Иска да е там със съотборниците си и да печели“, обясни Борего.

В осемте си сезона до момента за Сан Антонио Спърс, Атланта Хоукс и Ню Орлиънс Пеликанс, Мъри има средно по 15,5 точки, 5,8 борби и 5,4 асистенции на мач.

Понастоящем тимът на Пеликанс заема предпоследната позиция в класирането на Западната конференция с баланс 16-42 и вероятно няма да се класира за участие в плейофите на НБА.