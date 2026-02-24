Ново правило създава хаос в НБА, жертви могат да бъдат и Йокич, и Дончич

Поради контузии и спорното правило, въведено през сезон 2023/24, НБА може да се превърне в състезание, в което най-големите играчи остават без заслужени признания. Това представлява сериозен удар върху маркетинга на лигата, който се основава на промотирането на нейните звезди, отбелязват медиите.

Преди две години НБА въведе изискване, според което играч трябва да изиграе поне 65 от 82 мача от редовния сезон, за да бъде в конкуренция за индивидуални награди, включително и за място в идеалния отбор.



Целта беше да се насърчат звездите да играят по-често, но правилото стана трудно изпълнимо за всички, които се борят с контузии. В резултат на това Леброн Джеймс, Стеф Къри и Янис Адетокунбо вече отпаднаха от списъка с кандидати.

След елиминирането на някои от най-големите имена, тревожен е и списъкът с играчи, които са много близо до това да не изпълнят условието за 65 изиграни мача. Сред тях са и основните кандидати за най-престижните награди. Никола Йокич може да пропусне само още един мач, Девин Букър – три, Виктор Уембаняма – четири, Лука Дончич – пет, а Шей Гилджъс-Александър – шест.



Йокич е обявяван три пъти за най-полезен играч на лигата и е фаворит за ново такова признание. Дончич е водещ реализатор на лигата със средно 32,8 точки на мач.

Невъзможността да се състезават за награди не само влияе на престижа, но има и значителни финансови последици за играчите.



А именно, изборът в един от най-добрите отбори на сезона често е предпоставка за подписване на така наречените "супермакс" договори. Това означава, че пропускането на мачове може да струва на играча десетки милиони долари потенциални приходи.



Има изключения от правилото за 65 мача. Играч може да се състезава за награди, дори ако е изиграл 62 мача, а останалите е пропуснал поради тежка контузия. За да се състезава за награди въпреки по-малкия брой мачове, играчът трябва да е бил на терена средно поне 20 минути.



Също така има право на награда, ако може да докаже, че клубът умишлено му е ограничавал времето за игра или броя на мачовете. Такива и подобни извънредни обстоятелства изискват сложен процес на обжалване.