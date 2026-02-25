Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дерик Уайт изведе Бостън до успех срещу Сънс

Дерик Уайт изведе Бостън до успех срещу Сънс

  • 25 фев 2026 | 10:06
  • 492
  • 0
Дерик Уайт изведе Бостън до успех срещу Сънс

Бостън Селтикс спечели гостуването си на Финикс Сънс с 97:81 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА). Играейки без голямата си звезда този сезон Джейлън Браун, „келтите“ триумфираха в четвърти пореден двубой и за девети път в последните десет срещи.

Така тимът на Джо Мазула се доближи на четири победи от водача в Източната конференция Детройт Пистънс и има баланс от 38-19. Сънс са седми на Запад с баланс 33-26 и са на само победа от местата за директно участие в плейофите.

В отсъствието на Джейлън Браун, Дерик Уайт се изяви като лидер за Бостън с 22 точки и по 8 борби и асистенции. Сам Хаузер вкара 4 тройки и общо 16 точки, Немиаш Кета се отчете с дабъл-дабъл от 14 точки и 13 борби, а Бейлър Шайърман добави по 11 точки и борби.

За „слънцата“, чиито две големи звезди Девин Букър и Дилън Брукс са извън игра с контузии, Колин Гилеспи вкара 15 точки, Грейсън Алън се включи от пейката с 14, Джейлън Грийн отбеляза 13, а Райън Дън добави 10.

Филаделфия 76ърс надигра Индиана Пейсърс със 135:114 в гостуване срещу последния в класирането на Източната конференция. Джоел Ембийд се завърна в състава на Сиксърс след пет пропуснати двубоя и веднага повлия на играта, допринасяйки с 27 точки за успеха на тима си.

Тайрийз Макси беше най-добър в мача с 32 точки, 9 борби и 8 асистенции, Ви Джей Еджкомб се отчете с 23 точки и 7 борби, а Куентин Граймс записа 15.

За Индиана Андрю Нембхард и Майка Потър отбелязаха по 23 точки, а Куентън Джаксън добави 15, включвайки се от пейката.

