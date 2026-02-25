Петима българи ще стартират в първия ден на рейтинговия турнир по борба в Албания

Петима българи излизат в първия ден на рейтинговия турнир по борба в Тирана (Албания).
В най-леката категория до 57 кг Ивайло Тисов ще има за съперник грузинеца Роберти Дингашвили, трети на Евро 2024.
При 61-килограмовите Ердал Галип ще излезе срещу Азатберди Аширгилиев (Таджикистан), седми на Азиатското първенство при 20-годишните.
Микяй Наим пък почива на старта в категория до 65 килограма.
При 70-килограмовите Калоян Атанасов ще срещне представител на Киргизстан, а победителят ще бъде определен между сънародниците Залкарбек Теабалдиев, първи на турнира „Яшар Догу“ този сезон, и Рустамзан Кахаров, трети на шампионата на Азия до 23 години.
В категория до 74 кг Петър Петков ще излезе срещу Ватан Анаоразов (Тюркменистан), трети на шампионата на Азия през миналия сезон.
В първия ден на надпреварата ще има схватки и в категория до 86 кг, в която няма българско участие.
Срещите започват от 11:30 часа българско време. Финалите са същия ден от 19:00 часа.