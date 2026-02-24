Изабелла Шиникова загуби на сингъл в Търнава, ще играе на двойки заедно с Елизара Янева

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди долара. 34-годишната българка загуби от двукратната шампионка на смесени двойки от Откритото първенство на Австралия и трета поставена в схемата Оливия Гадецки (Австралия) с 2:6, 2:6 за 77 минути.

Под номер 5 е поставена друга българка - Елизара Янева, която утре ще играе срещу естонската квалификантка Елена Малигина.

Янева и Шиникова ще играят заедно на двойки, а първите им съпернички ще бъдат Стела Ковачичова и Адела Полаковичова (Словакия).

Снимки: Imago