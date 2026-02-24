Популярни
  24 фев 2026 | 20:49
Защитаващият титлата си Стефанос Циципас отпадна още на старта в Дубай

Защитаващият титлата си Стефанос Циципас загуби още на старта на турнира на твърда настилка от сериите ATP 500 в Дубай.

Първата ракета на Гърция отстъпи с 4:6, 5:7 пред французина Юго Юмбер след час и 26 минути игра. Ранното поражение няма да позволи на Циципас да защити точките си от миналата година и от понеделник той ще изпадне от първите 40 в ранглистата, като това ще бъде най-слабото му класиране от цели осем години.

Циципас имаше своите шансове в двубоя, но в ключовите точки от мача Юмбер, който е шампион в Дубай за 2024 година, показа много по-здрави нерви. Първият шанс за пробив бе за гърка, който пропусна брейкбол в петия гейм на първия сет. В десетия до два такива достигна Юмбер и от втората си възможност французинът затвори първия сет с 6:4.

Във втория сет Циципас имаше два брейкбола още в първия гейм, но отново ги пропусна и в крайна сметка допусна да загуби подаването си в 12-ия гейм, който се оказа и последният в мача.

За място на четвъртфиналите Юмбер ще играе с друг бивш шампион - носителя на титлата за 2022 година Андрей Рубльов. Руснакът, който е номер 5 в схемата, се справи сравнително лесно с французина Валентен Ройер с 6:3, 6:4.

Носителят на титлата за 2023 година Даниил Медведев също стартира с успех. Руснакът се нуждаеше от само 67 минути, за да елиминира китаеца Цзюнчжън Шан след 6:1, 6:3.

Медведев реализира 10 аса в мача срещу нито един за Шан, а освен това спечели и 24 от разиграните 48 точки на сервис на китаеца.

Във втория кръг бившият водач в световната ранглиста ще се изправи срещу друг бивш шампион - швейцареца Стан Вавринка, който вдигна титлата през 2016 година.

Към втория кръг продължава и номер 2 в схемата Александър Бублик. Тенисистът от Казахстан спечели с 6:3, 6:4 срещу "щастливия губещ" от квалификациите Ян-Ленард Щруф от Германия. Бублик реализира три пробива в мача - в първия гейм на мача, в последния гейм на първия сет и в последния гейм на срещата, и не позволи на Щруф да вземе подаването му нито веднъж.

За място на четвъртфиналите Бублик ще спори с нидерландеца Талон Грийкспор, който победи финландеца Ото Виртанен с 6:3, 6:4.

В друг интригуващ мач от първия кръг шестият в схемата Якуб Меншик победи с 6:4, 7:6(7) поляка Хуберт Хуркач. В следващия кръг Меншик ще срещне австралиеца Алексей Попирин, който елиминира другия поляк в основната схема - Камил Майхжак, след 3:6, 6:3, 7:5.

Снимки: Imago

