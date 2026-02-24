Популярни
Министър Димитър Илиев обсъди с младежи развитието на спорта

  • 24 фев 2026 | 15:46
  • 383
  • 0

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев и представителите на Сдружение РЕД Андрей Димитров и Мартин Кaркелев обсъдиха възможностите за развитие на спорта сред подрастващите и насърчаване на по-активното участие на младите хора в спортни инициативи. Акцент беше поставен върху популяризирането на масовия спорт и създаването на повече възможности за изява и развитие на младите таланти.

По време на срещата младежите представиха свои идеи и предложения, които биха допринесли за развитието на сектора.

Министър Илиев подчерта значението на активния начин на живот и ролята на спорта за подобряване на здравето, изграждането на дисциплина и личностното развитие на младите хора.

В рамките на разговора беше обсъдена и възможността за организиране на съвместна кръгла маса, по време на която да бъдат разгледани актуални теми, свързани с младежката политика и възможностите за по-активното включване на младите хора в процеса на вземане на решения.

