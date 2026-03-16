Антоанета Костадинова и Мирослава Минчева се класираха на Европейските игри 2027

Антоанета Костадинова и Мирослава Минчева се класираха за участие на Европейските игри 2027 в Истанбул, съобщава Български стрелкови съюз.

Двете български състезателки в спортната стрелба получиха право да бъдат сред 11-те най-добри жени в дисциплината 10 метра пистолет на престижния форум.

Класирането им за игрите стана възможно благодарение на отличното им представяне на последното Европейско първенство по спортна стрелба. Там Антоанета Костадинова спечели бронзов медал, а Мирослава Минчева се класира за финала в дисциплината.

Любопитен факт е, че сред всички участнички в тази дисциплина няма друга държава с две представителки – единствено България ще бъде представена от две състезателки при жените на 10 метра пистолет. При мъжете страната ни няма да има участник в тази дисциплина.