Бруно Дженев започна с победа на турнир от Суперкатегория на Тенис Европа в Стокхолм

Бруно Дженев се класира за втория кръг на сингъл при юношите на турнира до 14 години от Суперкатегория на Тенис Европа в Стокхолм, Швеция.

Дженев победи в първия кръг Сем Саразейн (Белгия) с 5:7, 7:5, 6:4. Във втория кръг Бруно ще играе срещу №5 в схемата Оскар Ласковски (Великобритания).

Стелиян Даракев загуби на старта на сингъл при юношите с 4:6, 4:6 от №13 в схемата Лиъм Шарки (Великобритания).

При девойките Рая Петкова отстъпи с 3:6, 2:6 на Надя Кнежевич (Черна гора).

Днес Мая Мичева ще изиграе срещата си от първия кръг на сингъл при девойките срещу Бенедикте Линдорф (Швеция).

Днес започват и мачовете в надпреварата на двойки.