Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Денислав Димитров: Не успяхме да изпълним тактическите задачи

Денислав Димитров: Не успяхме да изпълним тактическите задачи

  • 24 фев 2026 | 12:18
  • 289
  • 1
Денислав Димитров: Не успяхме да изпълним тактическите задачи

Старши треньорът на Левски Денислав Димитров призна, че възпитаничките му не са изпълнили тактическите задачи при поражението от ЦПВК.

"Сините" отстъпиха с 1:3 гейма.

ЦПВК удари вицешампиона Левски
ЦПВК удари вицешампиона Левски

"Имахме доста големи затруднения с посрещането на сервиса. Нашето посрещане не е това, което се вижда на тренировки. Бяхме си дали различен тип тактически задачи, които не успяхме да спазим. Със смените се опитах да променя тези неща, но не с всички даде успех", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него възпитаничките му са били подготвени, въпреки загубата.

"Ще си вземем поуки и ще анализираме. Знаехме какво да очакваме от съперника и се бяхме подготвили, но не се получи това, което очаквахме", допълни наставникът.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Микаела Стоянова с 13 точки в Италия

Микаела Стоянова с 13 точки в Италия

  • 23 фев 2026 | 10:07
  • 2089
  • 3
Борис Начев игра цял мач! Падуа със 7-и успех в Италия

Борис Начев игра цял мач! Падуа със 7-и успех в Италия

  • 23 фев 2026 | 10:02
  • 2214
  • 2
Българско шоу в Монца! MVP Жасмин Величков и Мартин Атанасов с 33 точки

Българско шоу в Монца! MVP Жасмин Величков и Мартин Атанасов с 33 точки

  • 23 фев 2026 | 00:27
  • 5658
  • 0
Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

  • 22 фев 2026 | 20:56
  • 8628
  • 1
ЦПВК удари вицешампиона Левски

ЦПВК удари вицешампиона Левски

  • 22 фев 2026 | 16:51
  • 2153
  • 6
Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

  • 22 фев 2026 | 14:39
  • 1137
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

  • 24 фев 2026 | 12:35
  • 23320
  • 54
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 12244
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 13642
  • 26
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 10254
  • 40
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 39582
  • 65
Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

  • 24 фев 2026 | 09:51
  • 6153
  • 11