ЦПВК удари вицешампиона Левски

Волейболният отбор на Левски загуби като гост от ЦПВК с 1:3 (20:25, 25:21, 15:25, 24:26) в среща от 15-ия кръг на женското волейболно първенство на България.

Така "сините" допуснаха трета загуба за сезона, но с 12 победи и 36 точки остават на второто място във временното подреждане. Лидер е Марица с 14 успеха и 42 точки, а ЦПВК е трети с баланс 12-3 и 35 пункта.

Първите два гейма бяха равностойни. ЦПВК взе първата част, а в края на втората "сините" успяха от 17:18 да наложат волята си и да изравнят. В третия гейм волейболистките на ЦПВК бяха категорични, а в четвъртата Левски успя да изравни при 22:22, но не успя да удържи финалния натиск на съперника и загуби мача.

Най-резултатна за Левски беше Елена Коларова с 15 точки, с по 11 завършиха капитанът Славина Колева и Вяра Парапунова, Мария Златанова приключи с 10 точки.

Двубои от 15-ия кръг в женския шампионат по волейбол на България:

ЦПВК - Левски София 3:1 (25:20, 21:25, 25:15, 26:24)

от събота:

Дея спорт - Марица Пловдив 0:3 (18:25, 12:25, 11:25)

Варна ДКС - Марица 2022 0:3 (16:25, 18:25, 23:25)

Славия - Миньор Перник 1:3 (20:25, 24:26, 25:21, 15:25)

от петък:

ЦСКА - Драгоман 3:1 (25:19, 22:25, 25:15, 25:22)

временно класиране:

1. Марица 14 14 0 42:1 39 точки

2. Левски София 15 12 3 37:14 36

3. ЦПВК 15 12 3 38:15 35

4. ЦСКА 15 10 5 33:16 31

5. Марица 2022 15 8 7 28:25 24

6. Драгоман 15 7 8 24:30 20

7. Миньор 14 5 9 22:30 16

8. Славия 2017 15 4 11 17:38 10

9. Дея спорт 15 2 13 10:39 7

10. Варна ДКС 15 0 15 3:45 0