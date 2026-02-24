Популярни
Квалификант отстрани двукратния шампион Де Минор в Акапулко

  • 24 фев 2026 | 11:58
  • 140
  • 0
Квалификантът Патрик Кипсън отстрани двукратния шампион Алекс де Минор в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Акапулко, Мексико, с награден фонд от близо 2,5 милиона долара.

26-годишният американец надигра поставения под номер две австралиец с 6:1, 6:7(4), 7:6(4) за два часа и 39 минути. Кипсън започна силно, спечелвайки първия сет за 29 минути, а след оспорвани два тайбрека Де Минор приключи участието си в надпреварата.

В следващия кръг Кипсън ще се изправи срещу сънародника си Брандън Накашима, който елиминира квалификанта Елиас Имер (Швеция) с 6:3, 6:4.

Рафаел Ходар (Испания) победи поставения под номер седем Камерън Нори (Великобритания) с 6:3, 6:2 за 55 минути. Във втория кръг испанецът ще играе срещу победителя между българина Григор Димитров и Терънс Атман (Франция).

Четвъртият поставен Алехандро Давидович Фокина (Испания) се справи с Даниел Алтмайер (Германия) със 7:5, 6:3 за час и 34 минути. По два пробива във всеки сет, включително с 40:0 за крайната победа, бяха достатъчни за Фокина, за да си извоюва успеха.

Опонент на испанеца в следващия кръг ще бъде победителя между „щастливия губещ“ Ринки Хиджиката (Австралия) и Матиа Белучи (Италия).

Валентен Вашро (Монако) също се класира за втория кръг, побеждавайки Колман Вон (Хонконг) след обрат с 4:6, 6:3, 6:2. Негов съперник там ще бъде победителя в срещата между Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) и играещия с „уайлд кард“ ветеран Гаел Монфис (Франция).

В останалите срещи от деня Миомир Кецманович (Сърбия) победи Тристан Скулкейт (Австралия) с 6:2, 6:2, а Александър Ковачевич (САЩ) се справи с Адам Уолтън (Австралия) със 7:6(1), 7:6(3).

