Григор накара публиката в Акапулко да скандира името му с фамозно воле

  • 24 фев 2026 | 10:13
  • 608
  • 0
Григор накара публиката в Акапулко да скандира името му с фамозно воле

Григор Димитров е един от най-обичаните тенисисти в АТР Тур. Не само от колегите си, но и от зрителите. Българинът има фенове навсякъде по света и печели овациите им с атрактивната си игра.

В Акапулко той не изневери на стила си и накара публиката бурно да го аплодира след едно брилянтно отиграно воле в мача му от първия кръг на двойки. Най-добрият български тенисист като че ли сам не можеше да повярва какъв удар е направил, а феновете му засвидетелстваха своята обич и подкрепа със силни скандирания “Григор, Григор”.

Иначе двубоят, който бе много оспорван, завърши с победа на шампиона на сингъл от 2014 година и партньора му Флавио Коболи над четвъртите поставени в схемата Люк Джонсън (Великобритания) и Ян Желински (Полша) със 7:6(6), 2:6, 10:8 за час и 37 минути.

Следващите им опоненти ще бъдат Рафаел Ходар (Испания)/Родриго Пачеко Мендес (Мексико) или Остин Крайчек (САЩ)/Никола Мектич (Хърватия).

Димитров ще играе и на сингъл, а в първия кръг той ще се изправи срещу Терънс Атман (Франция).

