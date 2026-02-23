Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Достанич остава без победа срещу ЦСКА

Достанич остава без победа срещу ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 12:37
  • 513
  • 1

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич продължава негативната си серия срещу ЦСКА. Сръбският специалист се е изправял пет пъти срещу "червените" с три различни отбора и във всички случаи тимът му е напускал терена като победен. Във всеки от тези двубои отборът на Достанич е бил символичен гост, отбелязва "Мач Телеграф".

Пораженията на треньора срещу ЦСКА идват начело на три столични клуба - Левски, Локомотив София и Славия. Първите му сблъсъци с армейците са именно като наставник на "белите". На 21 февруари 2004 г. ЦСКА печели трудно с 2:1 на стадион "Българска армия". На 23 септември 2006 г. Славия отново губи под негово ръководство, този път с 1:6 - най-резултатният мач в историята на съперничеството между двата отбора.

На 20 септември 2009 г. Достанич допуска поражение и във Вечното дерби. Тогава воденият от него тим отстъпва с 0:2, като срещата остава запомнена и с напрежението около т.нар. Казанска афера в часовете преди двубоя. Последната му загуба срещу ЦСКА е от миналия сезон - 0:1 на стадион "Васил Левски" с гол на Улаус Скаршем, когато сърбинът бе начело на Локомотив София.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Моряците" очакват завръщането на важен играч

"Моряците" очакват завръщането на важен играч

  • 23 фев 2026 | 09:25
  • 1225
  • 0
Манол Георгиев: Мъжки двубой! Секунди ни деляха от трите точки

Манол Георгиев: Мъжки двубой! Секунди ни деляха от трите точки

  • 23 фев 2026 | 07:24
  • 2132
  • 0
Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 8326
  • 69
От Левски: ГолМАЙСТОРИТЕ - Сула, Око-Флекс и Переа подпечатаха трите точки

От Левски: ГолМАЙСТОРИТЕ - Сула, Око-Флекс и Переа подпечатаха трите точки

  • 22 фев 2026 | 19:23
  • 3323
  • 6
Алвеша: Червеният картон промени плановете ни за мача

Алвеша: Червеният картон промени плановете ни за мача

  • 22 фев 2026 | 19:10
  • 4129
  • 8
Майкон: Три много важни точки!

Майкон: Три много важни точки!

  • 22 фев 2026 | 19:07
  • 3138
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 8326
  • 69
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 5912
  • 2
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 2896
  • 0
Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

  • 23 фев 2026 | 13:23
  • 1275
  • 1
ЦСКА 1948 чака Вълшебния мустак

ЦСКА 1948 чака Вълшебния мустак

  • 23 фев 2026 | 12:07
  • 4073
  • 4
Лудогорец се разделя с Тисера

Лудогорец се разделя с Тисера

  • 23 фев 2026 | 10:01
  • 8927
  • 6