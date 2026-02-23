Достанич остава без победа срещу ЦСКА

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич продължава негативната си серия срещу ЦСКА. Сръбският специалист се е изправял пет пъти срещу "червените" с три различни отбора и във всички случаи тимът му е напускал терена като победен. Във всеки от тези двубои отборът на Достанич е бил символичен гост, отбелязва "Мач Телеграф".

Пораженията на треньора срещу ЦСКА идват начело на три столични клуба - Левски, Локомотив София и Славия. Първите му сблъсъци с армейците са именно като наставник на "белите". На 21 февруари 2004 г. ЦСКА печели трудно с 2:1 на стадион "Българска армия". На 23 септември 2006 г. Славия отново губи под негово ръководство, този път с 1:6 - най-резултатният мач в историята на съперничеството между двата отбора.

На 20 септември 2009 г. Достанич допуска поражение и във Вечното дерби. Тогава воденият от него тим отстъпва с 0:2, като срещата остава запомнена и с напрежението около т.нар. Казанска афера в часовете преди двубоя. Последната му загуба срещу ЦСКА е от миналия сезон - 0:1 на стадион "Васил Левски" с гол на Улаус Скаршем, когато сърбинът бе начело на Локомотив София.