Председателят на Германския олимпийски комитет защити представянето на спортистите

Председателят на Германския олимпийски комитет (ДОСБ) защити германските спортисти, след като те получиха остри критики за представянето си на Зимните игри в Милано-Кортина, които приключиха в неделя.

"Не е катастрофа, както казват някои, но не е и блестящо представяне. Четвъртото място също показва световна класа, но е малко разочароващо за спортистите. Трябва да се справим с това по специфичен и различен начин като общество", заяви Ото Фрике пред германските медии.

Германия имаше общо 14 четвърти позиции на Олимпийските игри в Италия, а с осем златни, десет сребърни и осем бронзови отличия се нареди на пето място в класирането по медали.