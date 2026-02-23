Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Vogue Italia нареди Александра Фейгин сред най-стилните на Олимпиадата

  • 23 фев 2026 | 09:36
  • 417
  • 0
Александра Фейгин не успя да се класира за волната програма при жените в турнира по фигурно пързаляне на Зимната олимпиада в Милано-Кортина, но затова пък привлече вниманието на модните критици на Ботуша. Vogue Italia постави костюма на българката от кратката програма сред най-добрите визии на Игрите.

“Александра Фейгин е застъпник на концептуалната тенденция с абстрактната бродерия, която обогатява нейния състезателен тоалет. Неутрални, но топли тонове, семпли, но впечатляващи линии: “лукс”, който определено не е тих, защото креативността, съчетана с “ноу-хау”, надделява”, пишат от Vogue Italia.

Това е страхотно признание за авторката на дизайна Бояна Захариева.

Всеки, който желае, може да подкрепи с гласа си визията на Александра Фейгин! Снимката на Саша е под №8 в статията ТУК!.

