Станаха ясни шампионите на Държавното по ски между 12 и 16 години

В Банско бяха излъчени шампионите във втория ден на Държавното зимно първенство по ски бягане за възрастите от 12 до 16 г., съобщават от Българската федерация по ски.

В интервалната дисциплина при момчетата до 12 г. първи е Християн Димитров (Александър Логистикс), пред Димитър Михайлов (Банско) и Християн Неев (Ел Тепе). В същата възрастова група при момичетата победата е за Спасимира Шошова (Ел Тепе), среброто отиде при Румяна Димова (Узана 2007), а бронзът при Симона Клещанова (Александър Логистикс).

При момичетата старша до 14 г. златото взе Стела Машова (Рилски скиор), пред Ива Янева (Тритон Екстрийм) и Анджелина Ерол (Тритон Екстрийм). Шампион при момчетата в тази възраст е Денис Турлов (Паничище 2009), пред Лео Трайков (Ел Тепе) и Илиян Чолаков (Рилски скиор).

Златния медал при девойките младша до 16 г. спечели Николета Джелепова (Александър Логистикс). Среброто е за Христина Димчева (Тритон Екстрийм), а бронзът - за Галина Теменджийска (Рилски скиор). В същата възраст при юношите младша шампион е Георги Стойчев (Тритон Екстрийм) пред Любен Любенов (Паничище 2009) и Преслав Митев (Узана 2009).

Зимното държавно първенство по ски бягане от 12 до 16 г. продължава в Банско и утре с преследване и интервална, а организатор е Българската Федерация по ски.



СНИМКА: Bulgarian SKI Federation// Facebook