  2. Милано - Кортина 2026
  3. Доналд Тръмп поздрави хокеистите на САЩ, заяжда се с Канада

  • 22 фев 2026 | 20:19
Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе сред първите, които поздравиха играчите от националния отбор на страната след спечелената от тях олимпийска титла по хокей на лед. В Милано американците победиха с 2:1 след продължение състава на Канада и за пръв път след 1980 година взеха най-ценното отличие.

"Поздравления за нашия страхотен американски хокеен отбор. Те спечелиха златото. Уау!", написа Тръмп в социалната мрежа Трут Сошъл.

От Белия дом също отправиха поздравления към националния отбор, при това със сериозно доза тролене по адрес на Канада.

В социалната мрежа Х те споделиха стар пост на бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, гласящ: "Не можете да ни вземете страната и не можете да ни вземете играта". Заедно ретуита бе споделена и снимка на гологлав орел - националният символ на САЩ, преследващ канадска гъска.

Постът на Трюдо бе от миналата година, когато Канада победи САЩ във финала на турнира Четирите нации.

Настоящият канадски премиер Марк Карни пък написа в Х: "Поздравления за спечеления с битка и напълно заслужен сребърен медал, Канада. Нашата страна се гордее с вас."

Снимки: Imago

