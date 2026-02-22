Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Академик Бултекс 99 спечели първото издание на Мини Купа България 2026 след две продължения срещу Балкан

Академик Бултекс 99 спечели първото издание на Мини Купа България 2026 след две продължения срещу Балкан

  • 22 фев 2026 | 17:17
  • 386
  • 0
Академик Бултекс 99 спечели първото издание на Мини Купа България 2026 след две продължения срещу Балкан

Академик Бултекс 99 спечели първото издание на турнира Мини Купа България 2026, който се проведе в Ботевград, по време на турнира efbet Купа България 2026 за мъже. В надпреварата участие взеха 16-годишните юношески тимове на 6 от 8-те класирали се за финалите мъжки представителни отбори.

В драматичен и оспорван финал на турнира Мини Купа България, който предложи две продължения на зрителите в "Арена Ботевград", Академик Бултекс 99 надви домакина Балкан със 103:97. Александър Енчев отбеляза 23 точки за носителите на трофея плюс 9 борби и 5 асистенции. Теодор Сталев се разписа с 22 и 10 борби за дабъл-дабъл. Андрей Белев се отчете с 20 точки, 7 борби и 5 асистенции. За "зелените" Дан Канев отбеляза 29 точки и 6 борби. Георги Харитонов имаше 26. Васил Соколов регистрира 24 точки, 6 борби и 8 асистенции.

На трето място в тазгодишното издание на надпреварата финишира Черно море Тича. Младите "моряци" се справиха с Рилски спортист с 99:73 в последния си мач. За победителите Николай Джамбазов наниза 31 точки плюс 5 борби. Ян Ермолаев го последва с 29 и 9 борби. Румен Цветанов финишира с 13 точки. Росен Русев бе най-резултатен за самоковци с 21 точки. Валентин Василев вкара 20 и грабна 17 борби за дабъл-дабъл. Даян Симеонов регистрира 13 точки и 7 борби.

В двубоя за 5-о/6-о място днес Спартак Плевен победи Миньор 2015 с 85:50 в зала "Георги Христов". За отбора на Антонио Станков Радослав Георгиев приключи с 13 точки и 7 борби. С по 10 се отчетоха Ангел Костадинов и Александър Иванов. Константин Крумов бе най-резултатен за Миньор 2015 с 11 точки.

Резултати от Ден 3:

Академик Бултекс 99 - Балкан - 103:97 (след две продължения);

Черно море Тича - Рилски спортист - 99:73

Спартак Плевен - Миньор 2015 - 86:50

Снимки: БФБаскетбол

