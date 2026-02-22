Популярни
  Поредна победа за Борислава Христова и Атинайкос

Поредна победа за Борислава Христова и Атинайкос

  • 22 фев 2026 | 16:57
Националката Борислава Христова и Атинайкос спечелиха гостуването си на Олимпиакос с 85:75 (22:18, 26:23, 18:19, 19:15) в среща от 21-ия кръг на гръцкото първенство.

Атинайкос остава лидер във временното класиране и удължи победната си серия, постигайки 18-ти успех от 19 изиграни двубоя. Тимът на Олимпиакос се намира на трета позиция с актив 15-4.

Борислава Христова реализира 9 точки, 5 борби и 1 отнета топка за 20:40 минути на терена. Най-резултатна от съотборничките ѝ беше Алексис Принс с 18 точки.

В следващия кръг от шампионата на Гърция Атинайкос ще бъде домакин на Анортозис Волу на 1 март.

Снимка: athinaikoswbc.gr

