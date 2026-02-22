Северин Димитров: Справихме се, въпреки всички контузии и проблеми

По-голямата част от задача, която си бяхме поставили – запазване на мястото в елита, я изпълнихме, заяви треньорът на Славия

Волейболистите на Славия надиграха Дунав (Русе) с 3:2 гейма в мач от 17-и кръг на ефбет Супер Волей. Двубоят бе битка за оцеляване и за избягване от плейаут. Славистите се показаха като истински герои, като въпреки всички проблеми, които имаха в състава, обърнаха Дунав от 0:2 до 3:2 и записаха трета победа в елита. Успехът ги изкачи на девето място във временното класиране на елита и повиши значително шансовете им да не са последни.

Славия със страхотен обрат срещу Дунав в битката за оцеляване

Старши треньорът на Славия Северин Димитров изрази своето задоволство от играта на момчетата си, като заяви за BGvolleyball.com, че задачата – запазване на мястото в елита е почти изпълнена.

„Успяхме, независимо от това, че имахме сериозни кадрови проблеми, с доста контузии. Най-важното е, че отборът запази настроение, концентрация и успя да се пребори.

MVP Виктор Недялков: Атмосферата в залата бе ключова в решителните моменти

Има още пет кръга до края на редовния сезон, в които тепърва ще се решава крайното класиране, защото може да има изненади. Но мисля, че по-голямата част от задача, която си бяхме поставили – запазване на мястото в елита, я изпълнихме. Даже за момента сме девети в таблицата, което е много положително.

Съперникът поведе с 2-0, но ние се върнахме, реализирахме много труден обрат. В първите две части допуснахме груби грешки в края на геймовете. Не успяхме да отиграем важни топки в нападение за да затворим частите. Но пък след това играхме по-добре. Бяхме и по-свежият отбор до края на мача, което също даде своето отражение.

Мога да отлича завръщането на Виктор Недялков, на когото, за този сезон му беше и дебютния мач. В същото време взе и наградата за Най-полезен състезател (MVP) с 26 точки. Той се беше насочил към треньорството в нашия клуб, но явно ще трябва да почака, поне да края на сезона, тъй като основният ни диагонал Георги Костадинов е контузен. Той има изкълчен глезен и с фрактура и трябва едни месец да се възстановява.

Виктор Недялков направи само десетина тренировки преди да влезе в игра, но се справи отлично. Като цяло той не спираше, поддържаше форма и това се вижда. Сега ще разчитаме на него да довърши сезона с нас в оставащите пет кръга.

А в предишния кръг, на мача с ЦСКА в който отстъпихме с 2:3, Апостол Боянов се завърна, след като лекуваше дълго време болки в рамото. Но само за един мач. Вчера се подложи на операция и му пожелаваме бързо възстановяване.

В деня преди мача с Дунав контузия получи и нашият основен разпредител Александър Борисов, който изкълчи глезен. Въпреки това той стисна зъби. Игра целия мач с контузен глезен, не предаде отбора си в най-важната битка. Вдигна се и помогна, адмирации и за него.

Всяка седмица по един здравословен проблем, много контузии операции ни се събраха. Но важното е, че не се предадохме и се борихме докрай. За мен, това което направихме, е голям успех. До края ще играем мач за мач надявам се да запазим тази позиция.